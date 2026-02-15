RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CyclocrossCeylin Alvarado gewënnt X2O Trofee zu Bréissel, Marie Schreiber huet opginn

RTL Lëtzebuerg
D'Lucinda Brand gouf no hirer Victoire e Samschdeg déi Zweet, virun der Manon Bakker. D'Maïté Barthels war als 18. bescht Lëtzebuergerin.
Update: 15.02.2026 15:19
© MAARTEN STRAETEMANS/Belga via AFP

Een Dag nom Cyclocross zu Sint-Niklaas, deen am Kader vum Waaslandcross gefuer gouf, war déi aacht Manche vun der X2O Trofee zu Bréissel. Hei konnt sech d’Ceylin Alvarado (46:58) mat enger klorer Avance vun 22 Sekonne virun der Lucinda Brand, der Gewënnerin vun e Samschdeg, duerchsetzen. Hannendrun huet sech d’Manon Bakker (+ 32) géint hir Landsfra Inge Van der Heijden duerchgesat (+ 38), woumat eng weider Kéier véier Hollännerinnen op den éischte Plazen ze fanne waren. D’Franséisin Amandine Fouquenet (+ 1:11) huet d’Topp 5 komplettéiert. Fir d’Alvarado, déi och hollännesch Championne ass, war et déi véiert Victoire an dëser Saison.

Nodeems d’Marie Schreiber den Dag virdrun zu Sint-Niklaas d’Topp 10 knapp verpasst hat, huet déi 23 Joer jonk Fuererin zu Bréissel fréi opginn. Mat der Maïté Barthels war eng weider Lëtzebuergerin um Depart. Si koum mat 5'20'’ Réckstand op d’Gewënnerin Alvarado an d’Zil.

Zënter 15 Auer leeft d’Course vun den Hären.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
Münchener Sécherheetskonferenz
Yuriko Backes a Xavier Bettel betoune Wichtegkeet vu staarkem Europa
Audio
Fotoen
22
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Cyclocross
Victoire fir d'Lucinda Brand zu Sint-Niklaas, Marie Schreiber verpasst Top 10 knapps
1
Drëtt Hallschent, de Sport-Talk mam Ultra-Cyclist Ralph Diseviscourt
"Den Dempster Highway ass mat dat Schéinst, wat ech jee gefuer sinn"
0
Vëlossport: Etoile de Bessèges
Mathieu Kockelmann schléisst Tour op Plaz 7 of
2
Cyclocross
Marie Schreiber verpasst Podium bei X2O Trofee knapp
2
Cyclocross zu Middelkerke
Marie Schreiber fiert bei der Victoire vum Amandine Fouquenet op déi 3. Plaz
2
Vëlossport: Etoile de Bessèges
Däitschen Henri Uhlig gewënnt déi drëtt Etapp
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.