RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wenzel, Kockelmann a Kluckers am PortraitPreparatiounen an der spuenescher Sonn fir déi nei Saison

RTL Lëtzebuerg
D'Zil vun deenen dräi Lëtzebuerger ass et, sech dës Saison an hire jeeweilegen Ekippen ze verbesseren an deen een oder anere grousse Rendez-vous am Kalenner matzefueren.
Update: 15.02.2026 19:04

Fir d’Preparatioun op déi nei Saison gi sech d’Vëlosecurien traditionell Rendez-vous a Spuenien. Mat dobäi sinn och d’Lëtzebuerger Arthur Kluckers, Mathieu Kockelmann a Mats Wenzel.

Den 22 Joer jonke Wenzel hätt seng Stäerkten a Bierger, déi net allze laang sinn, wéi zum Beispill d’Ardennen. Do wëll hie sech beim Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck weisen, well soss fiert seng Ekipp Kern Pharma just Courssen a Spuenien op World-Tour-Niveau. Nieft dem Rendez-vous laanscht d’Lëtzebuerger Grenz am Abrëll huet de Wenzel och d’Vuelta als Zil.

De Mathieu Kockelmann konnt säi Kënnen de 5. Februar schonn ënner Beweis stellen, wéi hien eng Etapp vun der Etoile de Bessèges gewonnen huet. Den neie Coureur vu Lotto-Intermarché, deen och 22 Joer al ass, konnt 2025 eng Etapp beim Tour de Luxembourg an och beim Tour de l’Avenir gewannen a wëll dorop opbauen.

Beim UCI-Pro-Tour-Team Tudor stinn de Luc Wirtgen an den Arthur Kluckers ënner Kontrakt. De 25 Joer ale Lëtzebuerger huet 2026 als Zil, säin nationale Meeschtertitel ze verdeedegen, deen hien d’lescht Joer zu Mäerzeg gewanne konnt. Seng Ecurie Tudor huet och schonn annoncéiert, dass si dëst Joer bei den dräi groussen Touren a bei méi Klassiker un den Depart goe wëllen.

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
52 Gruppen sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Weider News
Cyclocross
Ceylin Alvarado gewënnt X2O Trofee zu Bréissel, Marie Schreiber huet opginn
0
Cyclocross
Victoire fir d'Lucinda Brand zu Sint-Niklaas, Marie Schreiber verpasst Top 10 knapps
1
Drëtt Hallschent, de Sport-Talk mam Ultra-Cyclist Ralph Diseviscourt
"Den Dempster Highway ass mat dat Schéinst, wat ech jee gefuer sinn"
0
Vëlossport: Etoile de Bessèges
Mathieu Kockelmann schléisst Tour op Plaz 7 of
2
Cyclocross
Marie Schreiber verpasst Podium bei X2O Trofee knapp
2
Cyclocross zu Middelkerke
Marie Schreiber fiert bei der Victoire vum Amandine Fouquenet op déi 3. Plaz
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.