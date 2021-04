Op der 4. Etapp vum Tour of the Alps gouf et en Donneschdeg eng Victoire fir de Spuenier Pello Bilbao.

De Coureur vu Bahrain-Victorius war am Sprint zu Pieve di Bono no 169 Kilometer méi séier wéi den Aleksandr Vlasov an de Leader Simon Yates. De Michel Ries ass mat engem Retard vun 3 Minutten a 57 Sekonnen als 34. iwwer d'Arrivée gefuer. Virun de leschter Etapp vun e Freideg bleift de Yates Leader an huet eng Avance vun 58 Sekonnen op de Bilbao. De Michel Ries ass den 30. op 7 Minutten an 22 Sekonnen. D'Top 10 vun der Etapp 1 BILBAO Pello Bahrain - Victorious

2 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech ,,

3 YATES Simon Team BikeExchange ,,

4 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 0:58

5 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec 1:06

6 CARTHY Hugh EF Education - Nippo ,,

7 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo 1:16

8 BARDET Romain Team DSM ,,

9 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

10 FABBRO Matteo BORA - hansgrohe 1:22

...

34 RIES Michel Trek - Segafredo 3:57 De General 1 YATES Simon Team BikeExchange

2 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:58

3 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:06

4 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec 2:18

5 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 2:37

6 CARTHY Hugh EF Education - Nippo ,,

7 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2:54

8 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo 3:12

9 BARDET Romain Team DSM ,,

10 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 3:36

...

30 RIES Michel Trek - Segafredo 7:22