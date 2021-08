Déi séierste Been hat der Christine Majerus hir Equipière Lonneke Uneken.

Op der 3. Etapp vum SIMAC Ladies Tour an Holland ass et iwwer flaach 125,9 Kilometer vu Stramproy op Weert gaangen.

Gewonne gouf dës Etapp am Sprint vum Lonneke Uneken virum Susanne Andersen. 3. gouf d'Pfeiffer Georgi op 2 Sekonnen.

Leaderin am General bleift weiderhinn d'Marlen Reusser mat enger Avance vun 10 Sekonnen op d'Chantal van den Broek-Blaak. 3. ass Ellen van Dijk op 12 Sekonnen.

D'Christine Majerus ass net an d'Zil komm an ass domat raus aus der Course. De Grond ass bis ewell nach net bekannt.

D'Top 10

1 UNEKEN Lonneke SD Worx 2:52:41

2 ANDERSEN Susanne Team DSM ,,

3 GEORGI Pfeiffer Team DSM ,,

4 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 0:02

5 PIETERS Amy SD Worx ,,

6 VOLLERING Demi SD Worx ,,

7 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana 0:14

8 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women ,,

9 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service 0:29

10 DIDERIKSEN Amalie Trek-Segafredo Women ,,

De General

1 REUSSER Marlen Alé BTC Ljubljana 5 6:35:27

2 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 0:10

3 VAN DIJK Ellen Trek-Segafredo Women 0:12

4 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 0:47

5 VOLLERING Demi SD Worx 0:50

6 GEORGI Pfeiffer Team DSM 1:07

7 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women 1:19

8 PIETERS Amy SD Worx 1:28

9 KOSTER Anouska Team Jumbo-Visma Women 1:29

10 GUAZZINI Vittoria Valcar - Travel & Service 1:37