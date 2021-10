Den Italiener huet sech virum Florian Vermeersch an dem Mathieu van der Poel duerchgesat.

903 Deeg no der leschter Editioun, bei där sech de Philippe Gilbert d'Victoire geséchert hat, gouf e Sonndeg nees de Klassiker Paris-Roubaix gefuer. Déi 257 Kilometer an 30 Pawee-Secteure bei der 118. Editioun hunn de Coureuren nees alles ofverlaangt. Bei naassem Wieder, vill Bulli a rutschege Stroossen huet sech den Italiener Sonny Colbrelli um Enn d'Victoire geséchert.

Dräi Coureure waren et, déi déi lescht 10 Kilometer zesummen an Ugrëff geholl hunn. Mat dobäi de Mathieu van der Poel, de Florian Vermeersch an de Sonny Colbrelli. D'Decisioun ass dunn am Vëlodrom zu Roubaix gefall. An do war de Sonny Colbrelli am Sprint dee Séiersten. De Florian Vermeersch ass Zweete ginn an de Mathieu van der Poel Drëtten.

Batter war den Ausgang vun der Course fir den Gianni Moscon. Den Italiener hat sech 52 Kilometer virun der Arrivée aus enger deziméierter Echappée eleng un d'Spëtzt gesat. Ma no engem Wiessel vum Vëlo an enger Chute gouf hie 16 Kilometer virun der Arrivée agefaangen a konnt du séier den Tempo vun deenen aneren net méi matgoen. Hien ass Véierte ginn.

Vun den dräi Lëtzebuerger Jempy Drucker, Alex Kirsch an Tom Wirtgen läit nach kee Resultat vir. De Jempy Drucker ass eng 70 Kilometer virun der Arrivée definitiv aus dem Grupp vun de Favoritten erausgefall. Den Alex Kirsch war scho virum éischte Pawee-Secteur eng 164 Kilometer virun der Arrivée an eng Chute verwéckelt.

D'Resultat

1 COLBRELLI Sonny Bahrain - Victorious 500 275 6:01:57

2 VERMEERSCH Florian Lotto Soudal 400 200 ,,

3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 325 150 ,,

4 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 275 120 0:44

5 LAMPAERT Yves Deceuninck - Quick Step 225 100 1:16

6 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 175 90 ,,

7 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 150 80 ,,

8 VAN ASBROECK Tom Israel Start-Up Nation 125 70 ,,

9 BOIVIN Guillaume Israel Start-Up Nation 100 60 ,,

10 HAUSSLER Heinrich Bahrain - Victorious 85 50 ,,