Beim Internationale Cyclocross zu Conter gouf et bei den Dammen eng Victoire fir d‘Marie Schreiber. D‘Lëtzebuergerin huet sech virun den zwou Belsch Fauve Bastiaenssen a Suzanne Verhoeven behaapt. Si haten e Retard vu knapp 10 Sekonnen respektiv ronn eng Minutt an 30 Sekonnen. D‘Marie Schreiber hat sech direkt am Ufank vun der Course eleng un d‘Spëtzt gesat. Op iwwer 2 Minutten kënnt d'Isabelle Klein op déi 6. Plaz an d'Nina Berton gëtt dat 11. op ronn 4 Minutten an 30 Sekonnen.

Bei den Häre gouf et eng Victoire fir de Spuenier Felipe Orts virun den zwee Belsch Lander Loockx an dem Thijs Aerts. Als 25. gëtt de Cedric Pries de beschte Lëtzebuerger.

D'Resultater vum internationale Cyclocross zu Conter am Iwwerbléck