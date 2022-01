E Samschdeg stoung zu Ettelbréck bei der Däichhal den nationale Championnat am Cyclocross um Programm.

An enger ganz spannender Course huet sech de Mathieu Kockelmann de Rout-Wäiss-Bloen Trikot bei de Juniore geséchert. De Favorit vun Déifferdeng huet sech am Sprint virum Mil Morang duerchgesat. Den Niels Michotte stoung nach als Drëtten um Podium.

© Lynn Kayser

Beim nationale Championnat am Cyclocross huet sech de Rick Meylender den Titel bei den Debutante geséchert. Den Dippecher huet d‘Course dominéiert. Fir hien ass et déi 12. Victoire an dëser Saison. Um Podium stoungen nach de Jonah Flammang-Lies an den David Loschetter.

© Lynn Kayser

Bei de Meedercher war d‘Gwen Nothum dat Bescht. D‘Plazen 2 an 3 ware fir d‘Lisi Schmitz an d‘Lena Lallemang.

© Lynn Kayser

Bei de Masters huet sech iwwerraschend de Pascal Triebel den Titel geséchert. Hien huet sech am Verlaf vun der Course no vir geschafft a sech am leschten Tour op déi éischt Plaz gesat. Den Olivier Paderhuber ass 2. ginn an den Tom Flammang ass op déi 3. Plaz komm.