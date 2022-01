Dëse Weekend ginn zu Fayetteville an Amerika d'Weltmeeschterschaften am Cyclocross gefuer.

Lëtzebuerg huet mam Marie Schreiber just Eng Athletin dohinner geschéckt, déi an der Espoirs-Kategorie eng interessant Roll ka spillen. Zanter e Méindeg ass d'FSCL-Delegatioun an Amerika, fir d'Course sou gutt wéi méiglech ze preparéieren.

2013 gouf et déi leschte Cyclocross-Weltmeeschterschaft an Amerika. Deemools war se zu Louisville am Kentucky. Dëst Joer moosse sech déi weltbescht Cross-Spezialisten zu Fayettville am Arkansas. D'Marie Schreiber geet mat 18 Joer fir déi éischte Kéier an der Espoirs-Kategorie un den Depart a gehéiert trotz hirem jonken Alter zu de Kandidatinne fir eng Top-10-Placéierung. Holland huet allerdéngs mat Van Empel, Pieterse a Van Anroiij d'Qualitéit, fir de Podium komplett ze besetzen.

Selwer rechent sech d'Lëtzebuerger Espoirs-Championne Chancen aus, an engem gudden Dag ouni Pech ëm d'Plaze 7- 10 mat ze fueren. Wéinst engem gudden UCI-Klassement ass eng Startplaz an der éischter Réi méiglech. De Parcours zu Fayettville ass am Moment ganz séier an dréchen, fir de Sonndeg soll et awer méi waarm ginn.

E Mëttwoch stoung nach en Training vun 3 Stonnen op der Strooss um Programm. En Donneschdeg ass d'Streck dann offiziell op, fir drop ze trainéieren. E Sonndeg weise mir Iech d'Espoirs-Dammecourse live an eisem Sportjournal, Depart ass um 20 Auer.