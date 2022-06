Zanter e Samschdeg den Owend 20.10 Auer ass de Ralph Diseviscourt bei der Race Across France ënnerwee. E Freideg dierft hien ukommen.

Zanter 5 Deeg ass de Ralph Diseviscourt elo scho bei der Race Across France ënnerwee. An der Normandie ass et de leschte Samschdeg lassgaangen. Iwwert d'Alpe mat Bierger wéi dem Col de l'Iseran, dem Col du Galibier an der Alpe d'Huez ass et fir de Lëtzebuerger ewechgaangen. Kilometer, déi net einfach waren a vill Zäit kascht hunn.

En Donneschdeg huet hie géint Mëtteg mam Mont Ventoux déi lescht ganz grouss Schwieregkeet gepackt an dat mat iwwer Kilometer an de Been.

D'Wieder huet an de leschten Deeg net ëmmer matgespillt an och de Ventoux erop ass den Dizzy net verschount bliwwen. Vill Wand, Reen a Schnéi waren um Rendez-vous.

De Ralph Diseviscourt huet bis e Freideg den Owend 17 Auer ronn 2.300 vun den 2.600 Kilometer gepackt. De Lëtzebuerg rechent nach mat schwéiere Stonne bis dann d'Arrivée op der Côte d'Azur.

Hie läit weider souverän un der Spëtzt vun der Course an huet eng Avance vu gutt 200 Kilometer op déi zweet Plaz.

