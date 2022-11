Bei den Dammen huet sech d'Isabelle Klein duerchgesat.

Beim regionale Cyclocross zu Zéisseng gouf et eng Victoire fir de Belsch Elio Clarysse. De Ken Conter gouf den Zweeten an huet domadder seng Avance am Skoda Cross Cup ausgebaut. De Raphael Kockelmann ass haut op der 3. Plaz ukomm.

Bei den Dammen ass d'Isabelle Klein op der 1. Plaz iwwer d'Arrivée gefuer. Bei den Débutants war de Flavio Astolfi de Beschten, de Noa Berton konnt eng weider Kéier bei de Juniore gewannen. Déi 1. Plaz bei de Masters war fir den Dany Papi.