E Sonndeg de Mëtteg war zu Ettelbréck d'Suite vum Skoda Crosscup.

Beim Cyclocross Crosscup zu Ettelbréck huet sech bei den Hären de Mathieu Kockelmann d'Victoire virum Loïc Bettendorff geséchert. De Ken Conter ass op déi drëtt Plaz gefuer a bleift domat Leader am General.

Bei den Damme konnt sech d'Isabelle Klein behaapten, beschte Junior war den Noa Berton. Den Théo Da Costa Passetti war bei den Debutants de Séiersten, bei den Débutantes war et d'Kylie Bintz. Bei de Masters gouf et iwwerdeems eng Victoire fir den Tommy Arnoldy.