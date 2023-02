De Coureur vun Intermarché-Circus-Wanty dierf sech dann en Donneschdeg och den Trikot vum Leader undoen.

De Coureur aus Eritrea konnt sech am Sprint no 4 Stonnen , 38 Minutten an 11 Honnertstel duerchsetzen, dat virum Hollänner Olav Kooij an dem Spuenier Ivan Carcia Cortina. De Bob Jungels, eenzege Lëtzebuerger am Feld, koum op déi 38. Plaz mat der selwechter Zäit, wéi de Leader.

Am Generalklassement ass et dat selwecht Bild. Eenzeg duerch Bonifikatiounen fir d'Top 3 ginn et hei liicht Réckstänn. Och do ass de Bob Jungels den 38. mat engem Réckstand vun 10 Sekonnen op de Girmay.

Top 10 vun der 1. Etapp

1 GIRMAY Biniam Intermarché - Circus - Wanty 4:38:11

2 KOOIJ Olav Jumbo-Visma ,,

3 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

4 ROJAS José Joaquín Movistar Team ,,

5 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

6 SOTO Antonio Jesús Euskaltel - Euskadi ,,

7 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team ,,

8 BARCELÓ Fernando Caja Rural - Seguros RGA ,,

9 BENDIXEN Louis Uno-X Pro Cycling Team ,,

10 CICCONE Giulio Trek - Segafredo ,,

Top 10 vum Generalklassement

1 GIRMAY Biniam Intermarché - Circus - Wanty 4:38:01

2 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 0:04

3 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:06

4 ROJAS José Joaquín Movistar Team 0:10

5 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

6 SOTO Antonio Jesús Euskaltel - Euskadi ,,

7 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team ,,

8 BARCELÓ Fernando Caja Rural - Seguros RGA ,,

9 BENDIXEN Louis Uno-X Pro Cycling Team ,,

10 CICCONE Giulio Trek - Segafredo ,,