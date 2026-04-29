RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dëschtennis-WMLëtzebuerger Häre feiere kloer Victoire iwwer Katar, Damme verléiere géint Portugal

Jeff Birsens
Zanter en Dënschdeg leeft zu London d'Ekippe-WM am Dëschtennis. Souwuel d'Häre- wéi och d'Dammen-Ekipp aus Lëtzebuerg huet weider d'Chance op eng Plaz an der K.O.-Phas.
Update: 29.04.2026 22:05
© AFP

No den Dammen en Dënschdeg hunn elo och d'Lëtzebuerger Hären hir éischt Victoire bei der Dëschtennis-WM geséchert. Géint de Katar konnt ee sech e Mëttwoch däitlech mat 3:0 duerchsetzen. Wéi och schonn am éischte Match géint Kroatien konnt de Maël Van Dessel fir e gudden Optakt an d'1:0-Féierung duerch en 3:1 fir d'FLTT-Formatioun suergen. Am zweeten Eenzel huet de Luka Mladenovic da mat engem 3:0 näischt ubrenne gelooss an den Tom Scholtes huet mat engem 3:2 den Deckel drop gemaach.

Fir d'Damme gouf et dogéint eng 0:3-Defaite géint de Favorit aus Portugal. Der Sarah de Nutte war dobäi ufanks direkt ee Sazgewënn gelongen an och ee Comeback vun 10 Punkten hannerteneen no Réckstand. Um Enn war et dann awer d'Jieni Shao, déi knapp mat engem 3:2 den 1:0 fir Portugal kloer maache konnt. An deenen zwee follgenden Dueller hu sech dann d'Ni Xia Lian an d'Enisa Sadikovic jeeweils misse mat 1:3 geschloe ginn.

Souwuel fir d'Dammen, wéi och fir d'Hären, ass eng Plaz an der K.O.-Phas méiglech, wann de leschte Gruppematch gewonne gëtt. Fir d'Häre geet et en Donneschdeg géint Serbien a fir d'Dammen e Freideg géint Barbados.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.