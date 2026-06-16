RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Masters-Weltmeeschterschaft am DëschtennisTraian Ciociu gëtt Simpel- an Dubbel-Weltmeeschter, Val Langehegermann wënnt Bronze

Sam Rickal
Den 63 Joer ale Ciociu konnt sech an der Kategorie Ü60 behaapten. Den 89 Joer ale Langehegermann war an der Kategorie Ü85 mat dobäi.
Update: 16.06.2026 13:47
© Emile Mentz (Archiv)

Op der ITTF World Masters Individual Championships zu Gangneung a Südkorea hunn direkt zwee Spiller vum DT Iechternach Medaile gewonnen. Den Traian Ciociu konnt direkt zwee Mol Gold gewannen, de Val Langhegermann huet sech dogéint eng Bronzmedail geséchert.

Den aachtfache Lëtzebuerger Champion Ciociu konnt sech a senger Kategorie iwwer 60 Joer am Hären-Eenzel zum Weltmeeschter kréinen. Donieft huet den 63 Joer ale Spiller vum DT Iechternach och den Hären-Dubbel mat sengem franséische Partner Lucian Filimon an der Kategorie iwwer 45 Joer gewonnen.

An der Kategorie iwwer 85 Joer huet de Val Langehegermann mat an Tëschenzäit 89 Joer Bronze am Mixed-Dubbel mam Heidi Wunner aus Däitschland gewonnen.

Am meeschte gelies
No e sëllege Perquisitiounen
Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch wiert sech géint Reprochen
No Messerattack zu Ettelbréck
Affer war Curateur vum Täter senger Faillite
Public Viewing zu Ettelbréck
Kapverdianesch Supportere feiere sensationelle Remis géint Spuenien
Video
Fotoen
8
US-Arméi
Kampffliger vum Typ B-52 a Kalifornien erofgefall - aacht Doudeger
Video
Weider Etapp a Richtung Fusioun
Déi véier Nordstad-Gemenge gi Feu vert fir eng "Délibération concordante"
Weider News
De Maël van Dessel ass de beschte Lëtzebuerger am Championnat.
U21-EM am Dëschtennis
Enisa Sadikovic a Maël van Dessel a Rumänien mat dobäi
Dëschtennis-Championnat
Hueschtert-Foulscht wënnt Meeschtertitel am Golden Match
Video
No staarker Leeschtung op der Dëschtennis-WM
Grouss Spréng fir Lëtzebuerger Dammen an der Weltranglëscht, de Nutte nees an den Top 100
Dëschtennis-Championnat
Houwald wënnt déi éischt Finall géint Hueschtert-Foulscht
Dëschtennis-Ekippe-WM
Fir d'Lëtzebuerger Dammen war géint Japan Schluss
D'Ni Xia Lian bei der Weltmeeschterschaft a China am Oktober 2024.
Dëschtennis-WM zu London
Lëtzebuerger Damme setze sech géint Brasilien duerch, treffen elo op Japan
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.