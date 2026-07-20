Um 9. Dag vun der Jugend-EM am Dëschtennis geet et fir d'Lëtzebuerger Ekipp net méi weider. D'Nowuessekipp vun der FLTT huet sech an der 1/16-Finall e Sonndeg misse géint Kroatien geschloe ginn.
Fir den Aaron Sahr gouf et trotz enger tëschenzäitlecher Féierung an der 1/16-Finall vun der U19 eng knapp 3:4-Defaite. Och d'U19-Spillerin Enisa Sadikovic war no enger 0:4-Néierlag e Sonndeg, wou deels och dat néidegt Spillgléck gefeelt huet, eliminéiert. Am jeeweilegen Double haten et béid Lëtzebuerger Sahr a Sadikovic bis an d'1/8-Finall gepackt, wou et e Sonndeg awer och jee eng 0:3-Defaite gouf.
Da konnt de Philip Theisen am U15-Eenzel e Sonndeg géint d'Nummer 11 Louis Fegerl virun allem an den éischten dräi Sätz d'Stier bidden. Um Enn konnt sech awer den Éisträicher mat 4:0 duerchsetzen.
Domat ass d'Jugend-EM fir d'FLTT-Ekippen eriwwer, déi duerch eng Rei gutt Leeschtunge bannent deene leschten Deeg awer ee positive Bilan zitt.