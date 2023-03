Invité am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch d'Kutschefuererin Marie Schiltz.

D‘Marie Schiltz ass aktuell déi fënneftbescht Kutschefuererin op der Welt. Et ass eng Sportaart, déi ville Leit net esou bekannt ass. Am Podcast erzielt d‘Athletin aus dem COSL-Elittekader, wat hir Sportaart esou speziell mécht a wat fir eng d‘Ziler si nach an den nächste Joren huet.