Dës Woch war de President vun der Lëtzebuerger Triathlon Federatioun (FLTRI) Christian Krombach eisen Invité an der Drëtter Hallschent.

D'FLTRI, déi Lëtzebuerger Triathlon Federatioun, feiert den 20. Gebuertsdag. Viru 40 Joer gouf awer schonns den éischten Triathlon bei eis am Land organiséiert. Grond genuch, fir mam President vun der FLTRI, dem Christian Krombach, op déi leschte Joerzéngten zeréckzekucken an awer och ee Bléck no vir ze werfen, op déi Joren, déi elo nach kommen.

Podcast Drëtt hallschent Christian Krombach 10h15 Simon

De ganze Podcast fannt Dir op RTL Play.