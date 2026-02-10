RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel-1-Saison 2026Aston Martin: Zaubert den Adrian Newey och a British Racing Green?

Yannick Gross
Als lescht Ecurie huet dann och Aston Martin ee Méinden den Owend hier Lackéierung fir déi nei Saison presentéiert. Déi ass elo e bëssen anescht wéi nach zejoert, faarflech awer änlech. Een aneren ass och den Teamchef, d’Ecurie geet nämlech mam Stardesigner Adrian Newey an déi nei Saison an erhofft sech Grousses.
Update: 10.02.2026 08:09
© Aston Martin F1 Team

Et war eng spektakulär Nouvelle am September 2024, wéi bekannt gouf dat den Adrian Newey Red Bull géif verloossen an ee Kontrakt bei Aston Martin ënnerschriwwen hätt. A wéi enger Roll hee genau bei der brittescher Ecurie schaffe géif war awer do nach net direkt kloer. Bei RedBull war den Newey virun allem fir den Auto an d’Aerodynamik zoustänneg, bei Aston ass hien elo direkt Teamchef ginn. Trotzdeem huet hien als technesche Partner ee weidere Rôle an der Ecurie, ugepasst u seng Kär-Kompetenzen als Designer.

Formel 1 2026Presentatioun vum Aston Martin

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den Auto, ab elo bekannt ënnert dem Numm AMR26, ass vun der Lackéierung hier änlech bliwwe wéi nach zejoert an et setzt ee weider op British Racing Green. Ee groussen Ënnerscheed ass awer dat d’Faarf um Auto elo net méi blénkeg ass, mee mat. An och den Design vun den Aerodynamik-Stécker um Auto versprécht, dat sech den Adrian Newey immens vill Gedanken iwwer den neie Bolid maache konnt. Benotzt hunn hien an déi ganz technesch Equipe dobäi warscheinlech och deen neie Wandkanal vun der Ecurie.

Fir den Adrian Newey ass déi nei Saison ee Start an eng nei Era: „2026 ass ee rare Moment fir d’Formel 1. Et ass déi éischte Kéier dat de Chassis an de Motor zesummen anere Reegelen kréien. Déi beschte Philosophie ass do natierlech net direkt kloer an du muss den Auto no an no verstoen. Beim AMR26 kennt et net op ee staark Stéck un, mee alles muss zesumme schaffen. Ech hoffen dat et een Auto ass, deen dem Lance a Fernando d‘Chance gëtt ëmmer déi voll Performance ofzeruffen.“

Wat de Motor ubelaangt ass Aston Martin ab der nächster Saison elo net méi mat Mercedes Motoren, mee mat Motore vun Honda ënnerwee, déi genau wéi den Newey och vu Red Bull eriwwer gewiesselt sinn. Den AMR26 mat Honda Undriff sollen och dës Saison de Lance Stroll a Fernando Alonso iwwer d’Piste guidéieren. Béid Pilote wëllen dëst Joer sécherlech ee weidere Schratt no vir maachen, genau wéi déi ganz Ecurie, op dat klappe wäert bleift awer ofzewaarden.

De Lance Stroll ass op alle Fall schonn relativ zouversiichtlech: „Den AMR26 ass den éischten Auto deen aus eisem neien a komplette Campus kennt an och den éischten zesumme mat Honda, et ass also ee grousse Moment fir d’Ecurie. De Shakedown ass gutt gelaf, dat ass wichteg mat engem neien Auto an et huet eis alles en éischte soliden Androck vermëttelt.“

De Fernando Alonso weist dogéint och op déi schwiereg lescht Joren hin: „Déi lescht Saisone waren net ëmmer einfach, mee doraus hu mir geléiert an sou Momenter ze erliewe mëscht dech méi staark. Mir sinn hongreg fir kompetitiv ze sinn an ech hu gesi wéi vill Efforte gemaach goufe fir ee kompetitiven Auto op d’Pisten ze schécken.“

Aus Lëtzebuerger Sicht ass de Mike Krack als Chef vun den Aktivitéiten um Circuit nach ëmmer mat dobäi an et dierf ee gespaant si wou Aston Martin no den éischte Course stoe wäert.

