RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Grousse Präis vun AustralienVill technesch Pannen am Fräien Training

Serge Pauly
Seele gouf esou ongedëlleg op déi nei Formel-1-Saison gewaart wéi dëst Joer. De Moie fréi war et dunn esouwäit: d'Autoe goufe fir den éischten offiziellen Training op d'Streck gelooss.
Update: 06.03.2026 13:56
© MARCEL VAN DORST/NurPhoto via AFP

Motoren, déi vum selwen ausginn. Piloten déi vun der Piste ofkommen, well hire Motor komesch Saache mécht. Ongewéinlech vill Ecurien haten e Freideg de Moien nach mat de Kannerkrankheete vun den neien Hybridmotore ze kämpfen. Pilote wéi Ingenieuren musse sech nach un deen neie Undriff gewinnen, an un deen extrem komplexen Energie-Management.

De Williams-Pilot Carlos Sainz erkläert: “Et ass eng Erausfuerderung. Well du denks déi ganzen Zäit driwwer no, wéi s Du am mannsten Energie verbëtzt, respektiv am meeschten erëm recuperéiers. Well mir sinn eigentlech zimmlech gurmangseg, dat ass alles net einfach, virun allem hei zu Melbourne.” Well Melbourne ass ee Vollgas-Circuit. Et gi relativ wéineg Kéieren, wou een d’Batterie erëm luede kann.

Et sinn déi grouss Ecurien, déi deen Energie-Management am beschte meeschteren. Am éischte fräien Training waren d’Ferrari déi séierst (Leclerc virun Hamilton), an am zweete fräien Training ass de Piastri op McLaren d’Beschtzäit gefuer. Mee RedBull (Verstappen op P3 am éischten Training) a Mercedes (P2 a P3 am zweeten Training) sinn no drun.

Gutt geschloen huet sech och den eenzege Rookie am Feld. Den Arvid Lindblad fiert Top10-Zäite a schléit esouguer säi Racing-Bulls-Teamkolleg Liam Lawson. Och dem Max Verstappen säin neien Teamkolleg Isaak Hadjar konnt duerchaus mam Hollänner mathalen.

Krisestëmmung dogéint bei Aston Martin. Déi Gréng kommen einfach net a Schwong. Den neien Honda-Motor vibréiert esou staark, dass d’Piloten an den Auto dat net packen. Den Teamchef an Designer Adrian Newey warnt, dass et elo schonn un Ersatzstécker feelt: “Mir hu keng Batterië méi. Mir hunn der nach zwou iwwreg. Déi zwou, déi elo an den Autoe sinn. Wa mir eng dovunner verléieren, hu mir e richtege Problem. Dofir musse mir elo ganz gutt drop oppassen.” Am Kloertext: Aston Martin wäert d’Course net op en Enn fueren!

Et war och den éischten offiziellen F1-Optrëtt fir zwou renomméiert Autosmarken. Déi fuschnei US-Ecurie Cadillac muss hire Rhythmus awer nach fannen. Och wéinst technesche Problemer ware Bottas a Pérez éischter um Wupp vum Zäitenécran ënnerwee. Eng positiv Iwwerraschung dogéint ass Audi. Déi däitsch Mark huet d’Team Sauber iwwerholl a baut esouguer hiren eegene Motor. Bortoleto a Hülkenberg lande bei den éischten Trainingen am Mëttelfeld.

Am meeschte gelies
Sollt Fransouse rapatriéieren
Fliger vun Air France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
22
Vermësstemeldung gestrach
12 Joer aalt Meedchen ass nees do, sou d'Police
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
En Donneschdeg am Nomëtteg
Néng Blesséierter am Stroosseverkéier bannent emol net zwou Stonnen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
3. Fräien Training live dëse Samschdeg um 2.25 Auer um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vun Australien
Video
Grousse Präis vun Australien
Vill Inconnue virum F1-Saisonoptakt
0
Den Dominique erkläert
Nei F1-Reegelen – Är Froen un eisen Expert Dominique Riefstahl
Krich am Noen Osten
WEC am Katar ofgesot - F1-Optakt bis elo net a Gefor
1
De Lando Norris bei den Tester Mëtt Februar zu Bahrain. De Pilot ass vun der aktueller Situatioun am Noen Osten awer net direkt betraff.
Formel 1
Verschidde Mataarbechter vu Pirelli, Mercedes a McLaren sëtzen am Bahrain fest
Nei Formel-1-Saison
Nei Reegelen, nei Chancen oder awer alles beim Alen?
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.