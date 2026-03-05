RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Dominique erkläertNei F1-Reegelen – Är Froen un eisen Expert Dominique Riefstahl

Serge Pauly
Déi nei F1-Reegele suerge bei Ingenieuren a Pilote fir vill Kappzerbrieches. Mee wat muss een als F1-Fan alles virun der neier Saison wëssen? Eisen F1-Expert beäntwert Är Froen.
Update: 05.03.2026 12:00
© RTL Grafik

Motore mat Boost- an Overtake-Modus, Batterië mat Derating a Superclipping, eng aktiv Aerodynamik mat Straight- a Corner-Modus... Net nëmmen Ingenieuren a Pilote musse sech komplett ëmstellen, och d’F1-Fans musse sech un en neie Vocabulaire gewinnen.

Mee wéi funktionéieren déi nei Reegelen elo? Wéini däerf ee seng Spoileren erofklappen? Wéi kann ee seng Batterie oplueden? Wéi vill Kilojoule huet ee fir ee Géigner z’attackéieren? A wat ass iwwerhaapt Superclipping?

E Freideg, de 6. Mäerz, vu 17 Auer un, beäntwert den RTL-F1-Expert Är Froen zu den neie Reegelen. Live am Stream op RTL.lu an RTL PLAY.

Schéckt Är Froen un den Dominique elo schonn eran – iwwert d’Whatsapp-Nummer 621-777888 oder dëse Formulaire hei drënner:

Liest dozou och hei:

Formel 1
Video: Déi nei F1-Reegele kuerz erkläert
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Chassis-Reegelen
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Bensinn-Reegelen
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Turbo-Reegelen
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Energie-Reegelen

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Video
40
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Fotoen
1
"Ech sinn hei grouss ginn“
Wéi de Kach Louis Linster d’Philosophie vu senger Mamm weiderféiert
Video
1
Bei Kontroll vun Douane opgefall
Police hëlt zwou Persoune mat, fir hir Identitéit festzestellen
Fotoen
Weider News
Krich am Noen Osten
WEC am Katar ofgesot - F1-Optakt bis elo net a Gefor
1
De Lando Norris bei den Tester Mëtt Februar zu Bahrain. De Pilot ass vun der aktueller Situatioun am Noen Osten awer net direkt betraff.
Formel 1
Verschidde Mataarbechter vu Pirelli, Mercedes a McLaren sëtzen am Bahrain fest
Nei Formel-1-Saison
Nei Reegelen, nei Chancen oder awer alles beim Alen?
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Energie-Reegelen
0
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Turbo-Reegelen
0
Formel-1-Saison 2026
Den Dominique erkläert: Déi nei Bensinn-Reegelen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.