War zu Crans-Montana schwéier blesséiert ginn Den Tahirys Dos Santos huet beim FC Metz säin éischte Profi-Kontrakt ënnerschriwwen

Den Tahirys Dos Santos, jonke Verdeedeger vum FC Metz, ass schonn den 11. Abrëll mat der Reserve-Ekipp géint den FC Balagne opgelaf. Den 19 Joer alen Dos Santos, gebierteg vu Mont-Saint-Martin, huet dobäi säin éischte professionelle Kontrakt ënnerschriwwen a bleift bis Juni 2027 beim Club. Hien ass zënter senger Kandheet beim FC Metz an ass dës Saison Kapitän vun der Reserve ginn. Hien huet och schonn un Traininge mat der éischter Equipe deelgeholl.

Den Tahirys Dos Santos ënnersträicht, datt dës Erfarung hie méi staark gemaach huet a seet och sengen Eltere Merci fir hir Ënnerstëtzung. Gläichzäiteg wëll hien deenen anere Mutt maachen, déi nach schwéier Zäiten duerchmaachen.

De jonke Futtballspiller war am Brand an der Silvesternuecht an der Schwäiz schwéier blesséiert a verbrannt ginn, wéi en nach emol zréckgelaf war, fir senger Frëndin ze hëllefen.

Dës Message hat hien 3 Wochen no der Brand-Katastroph op de soziale Medie gedeelt. © Tahirys Dos Santos

D’Schreiwes vum FC Metz:

“Mental d’acier, cœur grenat”. Tahirys Dos Santos incarne parfaitement la devise du FC Metz. Gravement brulé dans l’incendie à Crans-Montana (Suisse), le 1er janvier dernier, le défenseur a foulé de nouveau les pelouses, avec l’équipe réserve messine, le samedi 11 avril, lors de réception du FC Balagne.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le natif de Mont-Saint-Martin a paraphé son premier contrat professionnel avec le club à la Croix de Lorraine. Âgé de 19 ans, il s’est engagé pour une saison et est donc lié avec le FC Metz jusqu’en juin 2027.

Pur produit du centre de formation grenat, Tahirys Dos Santos a tapé son premier ballon avec le maillot de l’ES Longuyon. Il a rejoint les rangs grenat dès 2014, à l’âge de 8 ans. Depuis son arrivée en catégorie U9, le franco-capverdien est parvenu à franchir tous les échelons au sein de la maison messine.

Travailleur acharné et exemplaire sur les terrains comme en dehors, ce joueur formé au poste de latéral gauche avait logiquement été nommé capitaine de l’équipe réserve en début de saison. Infatigable dans son couloir, il avait ensuite commencé à intégrer le groupe professionnel lors de certaines séances d’entraînement avant de décrocher sa première convocation, le 20 décembre dernier, à l’occasion d’un déplacement à Biesheim (0-3), en Coupe de France.

Après Adam Marchal, Nathan Mbala et Abdoulaye Nassoko, Tahirys Dos Santos est le quatrième joueur à passer professionnel avec le FC Metz. Signe que la formation messine a donc bel et bien le vent en poupe.

Les premiers mots de Tahirys Dos Santos après avoir paraphé son premier contrat pro : « Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents. Ils ont fait énormément de sacrifices pour que j’en arrive là aujourd’hui, et rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir. »

Félicitations Tahirys !

