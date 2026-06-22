RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger FuttballnationalspillerFlorian Bohnert wiesselt bei den FC Hansa Rostock

RTL Lëtzebuerg
Den 28 Joer ale Bohnert stoung zanter 2023 beim SC Bastia ënner Vertrag an ass mam Club aus der Corse lescht Saison an déi drëtt franséisch Liga ofgestigen.
Update: 22.06.2026 11:34
© Gerry Schmit / sportspress 13102025

Den FC Hansa Rostock spillt an der 3. däitscher Liga wou e lescht Saison mat 87 Punkten op déi fënneft Tabelleplaz koum. Fir de Lëtzebuerger Nationalspiller ass et net déi éischt Statioun an Däitschland: Hie war scho fir déi zweet Ekippe vu Schalke a Mainz am Asaz, wéi och fir den FK Pirmasens an hat an der Jugend vum 1. FC Saarbrécken gespillt.

An de soziale Reseauen huet säin neie Veräin d'Verflichtung vum Florian Bohnert scho bekannt ginn. Den Defenseur wäert mat der Nummer 3 oplafen. Hien ass eréischt den zweete Lëtzebuerger an der Geschicht vu Rostock. Vun 2022 bis 2023 huet schonn de Sébastien Thill fir d'Hansa gespillt.

Fannt hei e komplette Communiqué vum FC Hansa Rostock zum Wiessel.

Am meeschte gelies
Annulatiounen an Deviatiounen um Findel
Klenge Privatfliger bei Landung verongléckt, massiven Impakt op Fluchtrafic
Fotoen
Wéinst Canicule
Militärparad um Nationalfeierdag gëtt ugepasst
Video
Fotoen
46
Vermësstemeldung opgehuewen
69 Joer al Fra, déi vermësst gouf, ass nees do
Illingen am Saarland
77 Joer ale Mann stierft no Ausernanersetzung mat zwou Fraen
Nationalfeierdag 2026
Ännerungen am ëffentlechen Transport
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-Highlight vum Joer
RTL sicht fir Reportagë Lëtzebuerger, déi op der Weltmeeschterschaft sinn
Futtball-WM am Liveticker
Ägypten no 3:1-Victoire géint Neiséiland elo Tabelleleader am Grupp G, Cap Vert mat Gläichspill géint Uruguay
LIVE
Vum 1. August un U21-Nationaltrainer
René Peters - e Mann, deen de Lëtzebuerger Futtball kennt
Video
Audio
Trainer deelt mat
Reesrestriktioune vun iranescher Futtball-Nationalekipp solle gelackert ginn
0
Lëtzebuerger Futtball
Sébastien Thill ënnerschreift fir zwee Joer beim FC Déifferdeng
8
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
Wéinst Restriktioune beim Reese wärend der WM
Iranesch Futtballfederatioun mécht eng Plainte bei der Fifa
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.