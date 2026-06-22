Den FC Hansa Rostock spillt an der 3. däitscher Liga wou e lescht Saison mat 87 Punkten op déi fënneft Tabelleplaz koum. Fir de Lëtzebuerger Nationalspiller ass et net déi éischt Statioun an Däitschland: Hie war scho fir déi zweet Ekippe vu Schalke a Mainz am Asaz, wéi och fir den FK Pirmasens an hat an der Jugend vum 1. FC Saarbrécken gespillt.
An de soziale Reseauen huet säin neie Veräin d'Verflichtung vum Florian Bohnert scho bekannt ginn. Den Defenseur wäert mat der Nummer 3 oplafen. Hien ass eréischt den zweete Lëtzebuerger an der Geschicht vu Rostock. Vun 2022 bis 2023 huet schonn de Sébastien Thill fir d'Hansa gespillt.
Fannt hei e komplette Communiqué vum FC Hansa Rostock zum Wiessel.