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Lëtzebuerger FuttballSébastien Thill ënnerschreift fir zwee Joer beim FC Déifferdeng

RTL Lëtzebuerg
Dat huet de Lëtzebuerger Coupegewënner RTL op Nofro hi confirméiert.
Update: 20.06.2026 14:39
© ARTUR WIDAK NURPHOTO NURPHOTO VIA AFP 22112025

De Sébastien Thill stoung zanter 2023 beim polneschen Éischtligist Stal Rzeszów ënner Vertrag a koum hei op 80 Asätz mat 14 Goler. Do virdrun hat de Lëtzebuerger Nationalspiller fir ee Joer beim FC Hansa Rostock an der zweeter däitscher Bundesliga gespillt.

Donieft ass et dann och d'Nouvelle, datt den Déifferdenger Stiermer Artur Abreu, dee vergaange Saison 7 Goler fir de Vize-Champion geschoss huet, sech schro un der Schëller blesséiert huet an dowéinst fir déi nächst 2 bis 3 Méint ausfale wäert.

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