RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst Restriktioune beim Reese wärend der WMIranesch Futtballfederatioun mécht eng Plainte bei der Fifa

AFP, iwwersat vun RTL
Obwuel ee säi Virbereedungsplang wäit am Viraus geschéckt hätt, géif ee vun den Organisateure mat Rees-Restriktioune beluecht ginn, sou déi iranesch Federatioun
Update: 19.06.2026 08:14
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
© DOGUKAN KESKINKILIC/Anadolu via AFP

De Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp wäert eng Plainte bei der Fifa aleeën. Dat well d'Ekipp am Kader vun der Futtballweltmeeschterschaft an Nordamerika säitens den USA mat onfaire Rees-Restriktioune géif beluecht ginn.

Obwuel ee säi Virbereedungsplang wäit am Viraus geschéckt hätt, géif ee vun den Organisateure mat Rees-Restriktioune beluecht ginn. Dat hätt en negativen Impakt op d'Ëmsetzung vun de Pläng vum technesche Staff, sou e Spriecher vun der iranescher Federatioun.

Konkreten Ausléiser vun den iranescher Plainte ass de Refus vun den USA, d'Nationalekipp zwee Deeg virum Match géint d'Belsch zu Los Angeles vun dësem hire Camp am mexikaneschen Tijuana op d'Plaz reesen ze loossen. Dat obwuel een erkläert hätt, dass d'Ekipp mat Zäite misst zu Los Angeles sinn, fir sech un d'lokal Konditiounen unzepassen an de leschten Training ze hunn. D'iranesch Federatioun war och scho wéineg begeeschtert driwwer, dass een nom Match géint Neiséiland nach um nämmlechten Dag huet mussen zeréck a Mexiko fléien.

Vun US-Säit kënnt iwwerdeems kee Versteesdemech fir déi iranesch Doleancen. Et hätt een déi iranesch Federatioun am Viraus driwwer informéiert, dass hir Ekipp fréistens een Dag virun hire Matcher dierft areesen, an dass si d'Land nach um Dag vum Match misste verloossen, sou den Andrew Giuliani, Direkter vun der Fifa-Task-Fore am Wäissen Haus, deen och preziséiert huet, dass dat fir dem Iran säi leschte Gruppematch géint Ägypten d'nämmlecht wäert sinn.

Am meeschte gelies
MeteoLux warnt virun héijen Temperaturen
Alerte jaune um Donneschdeg an orange um Freideg
Video
Beim Educatiounsministère nogefrot
Héich Temperaturen: Et gëllt de Prinzip, datt den Unterrecht weidergefouert gëtt
24
Successeur nach net bekannt
De Buergermeeschter vun Ell Henri Rasqué demissionéiert
4
Schaffe bei grousser Hëtzt
ITM gëtt Recommandatiounen eraus
"De Mann weess, dass en net legal ass"
Eng Grenz-Maark gouf illegal an e Gaart geplënnert
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-WM am Liveticker
Mexiko steet als Gruppegewënner fest, Kanada ze staark fir de Katar
LIVE
Eng "chaud" WM
Fuerscher maache sech Suergen ëm d'Fans an de Stadien
Video
Futtball: Women's Champions League
Racing trëfft an der 2. Qualifikatiounsronn op den HJK Helsinki
0
"Du waars dat Eenzegt, dat ni opgehalen huet, drun ze gleewen"
Yan Diomandé vu Côte d'Ivoire mat emotionalem Message un doudeg Schwëster
1
Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha celebrates with his national flag at the end of the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Cape Verde at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 15, 2026.
Futtball-WM: Bilan vum 1. Spilldag
Kapverdianesch Party, Rekord-Messi an eng ganz Rei Remisen
Fotoen
3
Lëtzebuerger am Ausland
Futtball a Famill: Den Edvin Muratovic a Litauen
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.