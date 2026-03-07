Ufank vum Livestream: 17h55
Ufank vum Match: 18h00
Commentaire: Serge Olmo a Sam Rickal
Golkipper:
Emma Goetz (FK Austria Wien, Autriche), Joy Jung (Swift Hesperange), Lucie Schlimé (SC Sand, Allemagne)
Verteideger:
Ana Barbosa (Racing FC Union Luxembourg), Amal Cherkane (SC Bettembourg), Kimberley Dos Santos (Racing FC Union Luxembourg), Liane Freymann (SV Deutz 05, Allemagne), Emma Kremer (Vorwärts Spoho 98, Allemagne), Rita Leite (FC Tirsense, Portugal), Andreia Machado (Racing FC Union Luxembourg)
Mëttelfeldspiller:
Marta Estevez (Racing FC Union Luxembourg), Edina Kocan (Racing FC Union Luxembourg), Olivia Konsbrück (Swift Hesperange), Catarina Lavinas (FC Famalicão, Portugal), Leticia Mateus (Jeunesse Junglinster), Laura Miller (1. FC Nürnberg, Allemagne), Anna Miny (TuS Issel, Allemagne), Charlotte Schmit (Sporting CP, Portugal)
Stiermer:
Hannah Dietrich (1. FC Saarbrücken, Allemagne), Caroline Jorge (Racing FC Union Luxembourg), Charlie Jorge (Jeunesse Junglinster), Rachel Kirps (SV Elversberg, Allemagne), Amy Thompson (FC Differdange 03)
Lëtzebuerg - Schottland 0:5
7. Mäerz 2026: Schottland - Lëtzebuerg
14. Abrëll 2026: Israel - Lëtzebuerg
18. Abrëll 2026: Lëtzebuerg - Israel
5. Juni 2026: Belsch - Lëtzebuerg
9. Juni 2026: Lëtzebuerg - Belsch