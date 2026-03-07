RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball European Qualifiers DammenSchottland géint Lëtzebuerg um 18.00 Auer am Livestream

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg den Owend spillen d'Rout Léiwinnen am Hampden Park zu Glasgow géint Schottland.
Update: 07.03.2026 08:00

Ufank vum Livestream: 17h55
Ufank vum Match: 18h00
Commentaire: Serge Olmo a Sam Rickal

FLF Selektioun

Golkipper:
Emma Goetz (FK Austria Wien, Autriche), Joy Jung (Swift Hesperange), Lucie Schlimé (SC Sand, Allemagne)

Verteideger:
Ana Barbosa (Racing FC Union Luxembourg), Amal Cherkane (SC Bettembourg), Kimberley Dos Santos (Racing FC Union Luxembourg), Liane Freymann (SV Deutz 05, Allemagne), Emma Kremer (Vorwärts Spoho 98, Allemagne), Rita Leite (FC Tirsense, Portugal), Andreia Machado (Racing FC Union Luxembourg)

Mëttelfeldspiller:
Marta Estevez (Racing FC Union Luxembourg), Edina Kocan (Racing FC Union Luxembourg), Olivia Konsbrück (Swift Hesperange), Catarina Lavinas (FC Famalicão, Portugal), Leticia Mateus (Jeunesse Junglinster), Laura Miller (1. FC Nürnberg, Allemagne), Anna Miny (TuS Issel, Allemagne), Charlotte Schmit (Sporting CP, Portugal)

Stiermer:
Hannah Dietrich (1. FC Saarbrücken, Allemagne), Caroline Jorge (Racing FC Union Luxembourg), Charlie Jorge (Jeunesse Junglinster), Rachel Kirps (SV Elversberg, Allemagne), Amy Thompson (FC Differdange 03)

Matcher am Iwwerbléck

Lëtzebuerg - Schottland 0:5
7. Mäerz 2026: Schottland - Lëtzebuerg
14. Abrëll 2026: Israel - Lëtzebuerg
18. Abrëll 2026: Lëtzebuerg - Israel
5. Juni 2026: Belsch - Lëtzebuerg
9. Juni 2026: Lëtzebuerg - Belsch

Am meeschte gelies
Pilote vum 3. Rapatriementsvol
"Wéi mir d'Leit u Bord begréisst hunn, hu mir och d'Emotioune gespuert a gesinn"
Video
Fotoen
Op der Pompel
Präis vum Diesel zitt nach emol un, och 95er Bensinn gëtt elo méi deier
Video
Iwwerhëlt Successioun vum Steve Thull
Claude Robinet gëtt neie Chef d'état-major vun der Arméi
Audio
Fotoen
8
Mëssbrauch-Beoptraagt vum Bistum
Paschtouer soll an de 70er Joren e mannerjärege Jong sexuell agresséiert hunn
Am Zentrum vu Maacher
Gréissere Policeasaz wéinst engem Sträit tëscht 4 Persounen, eng Persoun blesséiert
Video
Fotoen
Weider News
Bayern Munich's German midfielder #10 Jamal Musiala celebrates with his team mates after shooting from the penalty spot to score his team's 3:0 during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany, on March 6, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern souverän, Réckschlag fir PSG a spéit Erléisung fir Real
3
Iwwerraschenden Trainerwiessel
FC Déifferdeng trennt sech vum Pedro Silva, Yannick Kakoko iwwerhëlt
10
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Video
Fotoen
13
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
En Dënschdeg trëtt Lëtzebuerg géint Schottland un
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.