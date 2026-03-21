BundesligaSechs Goler a kee Gewënner am Derby tëscht Köln a Gladbach, Bayern souverän

Jeff Birsens
Am Derby tëscht Köln a Gladbach goufe sech mat engem 3:3 d'Punkte gedeelt. Den FC Bayern bleift donieft mat enger klorer 4:0-Victoire géint Union Berlin op guddem Wee Richtung Championstitel.
Update: 21.03.2026 17:35
E Samschdeg war an der däitscher Bundesliga d’Suite vum 27. Spilldag. Fir den Optakt um Freidegowend hat RB Leipzig der TSG Hoffenheim bei engem 5:0-Succès keng Chance. gelooss.

Den FC Bayern huet seng Aufgab doheem géint Union Berlin mat engem klore 4:0 erfëllt. Wéi erwaart waren d’Münchener am eegene Stadion déi dominant Ekipp, si haten awer eng Zäit laang un enger kompakter géignerescher Defense ze knaen. Kuerz virun der Paus sollt den Duerchbroch da geléngen a sou war et no zwee Goler bannent gutt dräi Minutte vum Michael Olise a Serge Gnabry mat enger verdéngter 2:0-Féierung an d’Vestiairë gaangen. Séier war dann nom Säitewiessel kloer, datt fir Union hei näischt méi ze huele wier. An der 49. Minutt konnt den Harry Kane dann op 3:0 setzen a knapp 20 Minutten drop de Gnabry mat sengem zweete Gol vum Dag op 4:0. De Spillstand hätt an der Schlussphas och nach kënne méi héich ausfalen, egal wéi gouf et awer déi dräi Punkte fir den FC Bayern.

E spannende Match kruten d’Spectateure vum Derby tëscht Köln a Borussia Mönchengladbach ze gesinn, bei deem et no sechs Goler um Enn bei engem 3:3-Remis kee Gewënner gouf. Vun Ufank u war immens vill lass. Nom Féierungsgol vum Gaascht an der 1. Spillminutt konnt den Effzeh an der 4. an an der 7. Minutt duerch Goler vum El Mala an Ache de Match dréinen. An der 21. Minutt war et dann op där anerer Säit de Philipp Sander, deen nees egaliséiere konnt. Mat engem gerechte Gläichstand ass et dann an d’Paus gaangen. An der 60. Minutt huet ee Sonndesschoss vum Jens Castrop da fir d'3:2-Féierung fir d’Borussia gesuergt. Wéi et dëse Match awer sollt hierginn, war et kuerz viru Schluss dann den Eric Martel, dee mat sengem Kappball nach de Punkt fir Köln rette konnt.

An deenen zwou weidere Partië vum Mëtteg huet Leverkusen trotz zweefacher Féierung 3:3 géint Heidenheim gespillt a fir Wolfsburg gesäit et no enger 0:1-Defaite géint Bremen ëmmer méi däischter aus.

E Samschdeg den Owend spillt um 18.30 Auer nach Borussia Dortmund doheem géint den Hamburger SV.

D’Statistike vun de Matcher

D’Tabell vun der Bundesliga

Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Kooperatioun bei Verdeedegung
Lëtzebuerg a Frankräich ënnerschreiwen Absichtserklärung
Krich am Noen Osten
Wichteg iranesch Atomanlag vun US-israeeleschen Attacke getraff
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
"Temps de Trajet"
Koppel aus Esch lancéiert Buch iwwert déi "verlueren" Zäit am Verkéier
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Venedeg verdeedegt 1. Plaz am Spëtzematch, héich Victoire fir Olesen
Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike reacts after picking up an injury during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Liverpool at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on March 21, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool verléiert zu Brighton an deemno wéi den Uschloss un d'Champions-League-Plazen
Affär Fabio Domingos
Manuel Cardoni: „ Hei gëtt ganz kloer mat den Dreem vu jonke Spiller gespillt.“
Nations-League-Playoffs
Fabio Domingos am Kader vun der FLF, oder awer net?
FC Porto's Brazilian forward #07 William Gomes celebrates scoring the opening goal during the UEFA Europa League last 16 second leg football match between FC Porto and VfB Stuttgart at Dragao Stadium in Porto, on March 19, 2026.
Europa League
Porto eliminéiert Stuttgart, Nottingham wënnt am Eelefmeterschéissen
Fréieren Dammennationaltrainer
Dan Santos kontestéiert Virwërf an Opléisung vu Kontrakt
