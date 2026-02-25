Den Gianluca Prestianni vu Benfica Lissabon dierf e Mëttwoch Owend net de Playoff-Retourmatch géint Real Madrid spillen. Dat huet d’Kontroll-, Ethik- an Disziplinarkummer vun der UEFA decidéiert. Den Argentinier bleift “virleefeg” gespaart. D’Strof, déi e Méindeg gesprach gi war, gëllt, egal wéi d’Decisioun vun den UEFA-Disziplinargremien an der lafender Enquête géing ausfalen, sou d’UEFA an engem Statement.
Beim Allersmatch, dee Madrid 1:0 zu Lissabon gewonnen hat, war et zu engem Eclat komm tëscht dem Prestianni an dem Vinicius Junior, nodeems dee fir Madrid markéiert hat. Den 20 Joer ale Spiller vu Benfica soll de Brasilianer rassistesch beleidegt hunn.