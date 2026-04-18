Handball-Championnat Diddelenger Damme stinn an der Finall

Yannick Glod
Am drëtte Match huet Diddeleng mat 26:24 géint d'Red Boys Déifferdeng d'Iwwerhand behalen a spillt an der Finall géint Käerjeng.
Update: 18.04.2026 20:25
Dammen

Tëscht dem HB Diddeleng an der Red Boys Déifferdeng koum et zum decisiven drëtte Match am neie Best-of-Three-Modus; eng Première am Lëtzebuerger Handball. Déifferdeng hat den éischte Match kloer gewonnen (36:18) an d’Diddelenger Fiiss konnten den zweete Match knapp fir sech entscheeden (21:20). Am drëtte Match hat den HBD d’Nues nees vir a setzt sech 26:24 duerch.

Dobäi hat de Match aus Déifferdenger Siicht net esou schlecht ugefaangen, no 10 Minutte louchen d’Gäscht 8:4 vir. Diddeleng huet sech awer net ofhänke gelooss a konnt de Score no 22 Minutten nees egaliséieren (11:11). De Match blouf och am Uschloss serréiert. Nom 15:15 an der Paus konnt sech bis an 48. Minutt keng Ekipp mat méi wéi engem Gol ofsetzen an d’Féierung ass hin an hier gewandert. An der 51. Minutt ass dem HBD duerch d’Joy Wirtz déi éischt 3-Goler-Féierung gelongen a kuerz drop louch d’Ekipp vum Trainer Mikel Mollitor souguer mat 4 Goler vir. Doropshin huet d’Déifferdengerin Sarah Kupke 3 Goler hannertenee markéiert an de Match gouf nach eng Kéier spannend, mee Diddeleng sollt d’Féierung iwwer d’Zäit bréngen. Och déi 9 Goler vun der Sarah Kupke sinn Déifferdeng net fir déi éischt Finall an der Veräinsgeschicht duergaangen.

An der Finall kënnt et domat op en Neits zur Konstellatioun Diddeleng géint den Titelverdeedeger HB Käerjeng, déi sech kloer géint de Museldall duerchgesat haten. D’Matcher vun der Finall ginn awer eréischt am Mee gespillt, well nächst Woch och bei den Dammen de grousse Rendez-vous vun der Saison usteet: de Final4. D’Halleffinalle sinn e Freideg.

