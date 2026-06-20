Wat de Poste vum Nationaltrainer ugeet, ass den Didier Dinart den Haaptkandidat, fir neie Lëtzebuerger Nationaltrainer ze ginn.
Den 49 Joer ale Fransous, deen als Spiller dräimol Weltmeeschter gouf, souwéi als Trainer eemol an als Spiller zweemol Gold bei Olympia krut, ass och gewëllt, de Poste vum Lëtzebuerger Nationaltrainer unzehuelen. Et mussen nach déi lescht Detailer gekläert ginn.
Hei kënnt Dir Iech d'Commentairë vum Dr. Romain Schockmel, President vun der FLH, iwwert den Alexandre Scheubel, den Didier Dinart an den Tommy Wirtz unhéieren. Den Tommy Wirtz hat viru ronn zwou Wochen aus dem Conseil d'Administration vun der Federatioun demissionéiert.