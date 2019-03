Wat sech um virleschte Spilldag mat der Victoire géint den Haaptkonkurrent Déifferdeng ugekënnegt hat, gouf elo e Samschdeg "offizialiséiert".

Jonglënster ass alen an neie Lëtzebuerger Champion am Badminton-Ekippe-Championnat. Nodeems Jonglënster um virleschte Spilldag (3. Mäerz) mat enger Succès iwwert Déifferdeng de Grondstee geluecht hat, huet sech d'Ekipp aus dem Osten um leschte Spilldag vum Lëtzebuerger Badminton-Ekippe-Championnat mat engem kloren 8:0 géint Diddeleng net iwwerrasche gelooss an hëlt sech domadder de 4. Titel an der Veräinsgeschicht.

Den Highlight vum Spilldag war den éischten Häreneenzel tëschen dem Philip Shishov (Jonglënster) an dem Lëtzebuerger Champion Robert Mann (Diddeleng), an deem sech de Lëtzebuerger ganz knapp an 2 Sätz (23-21 an 21-17) huet misse geschloe ginn.

Doduerch steet och fest, dass Beetebuerg 1 d'Nationaldivisioun muss verloossen an d'nächst Joer duerch de Champion vun der 1. Divisioun, Feelen 1, ersat gëtt.

© Feluba

An der 2. Divisioun huet sech Izeg 1 den Titel geséchert a mécht sech mat enger jonker Ekipp lues a lues nees op de Wee Richtung Nationaldivisioun.

Nieft Izeg 1 steigt och nach Sandweiler 1 an déi 1. Divisioun op, iwwerdeems an der 3. Divisioun Weiler-la-Tour 1 de Champion stellt an d'nächst Joer och eng Klass méi héich spillt.

© Feluba

All d'Resultater vum 14. a leschte Spilldag vun der Nationaldivisioun fir d'Saison 2018/2019:

• Europeen 1 – Schëffleng 1: 3–5

• Beetebuerg 1 – Kielen 1: 3–5

• Déifferdeng 1 – Käl 1: 1-7

• Diddeleng 1 – Jonglënster 1: 0-8

Endstand vum Championnat vun der Nationaldivisioun 2018/2019:

1. Jonglënster 1: 41 Punkten

2. Déifferdeng 1: 37

3. Schëffleng 1: 31

4. Käl 1: 29

5. Europeen 1: 25

6. Kielen 1: 25

7. Diddeleng 1: 22

8. Beetebuerg 1: 14