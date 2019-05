Am Dammen-Handball stoungen déi dräi Partië vum 8. Spilldag am Titelgrupp um Programm. D'Matcher vun den Häre fänken um 20 Auer 15 un.

Hären-Handball

HC Bierchem - HB Esch / Um 20 Auer 15

© Gilles Tricca

CHEV Dikrech - HB Diddeleng / Um 20 Auer 15

E Freideg den Owend hate sech schonn d'Red Boys mat 47:33 géint Käerjeng behaapt.

RTL-Artikel: Handball: Red Boys setze sech géint Käerjeng duerch

Dammen-Handball

HB Museldall - HB Käerjeng 21:26



Mat Käerjeng stoung fir déi Miseler Dammen e Samschdeg Nomëtteg d'Partie géint den Doublé-Gewënner um Programm. D'Dominanz vun der Formatioun vum Dribbel war dunn och vun Ufank un ze spieren, esou goung et mat engem 5-Goler-Avantage no enger hallwer Stonn an d'Paus. An och duerno war et Ekipp vum Champion, déi weider gutt opgespillt huet an den HB Museldall krut kee Fouss an d'Dier. 15 Minutte virun Enn war de Virsprong fir d'Käerjenger Dammen bei 7 Goler.

Um Enn hu sech d'Damme vum Museldall nach e bëssen erugekämpft, ma fir d'Iwwerraschung ass et awer net méi duergaangen.

CHEV Dikrech - HB Diddeleng 21:25



Dikrech hat doheem géint den HB Diddeleng nawell seng Problemer. An der Hallschecht war de Gaascht aus der Forge du Sud mat 12:8 vir an och am 2. Duerchgang war de Gaascht besser am Match. Ronn eng Véierelstonn viru Schluss war de Réckstand vum CHEV just nach op dräi Goler, ma d'Ekipp aus der Iesels-Stad konnt d'Rudder awer net méi ëmräissen.

HC Standard - HBC Schëffleng 20:28

Am Kellerduell hat de Standard den HBC Schëffleng op Besuch. De Gaascht wosst vun Ufank un ze iwwerzeegen an esou louch dësen och an der Paus mat 13:9 am Avantage. Nom Téi hunn déi Schëfflenger Damme souguer nach eng Schëpp dropgeluecht an de Virsprong op d'Stater bei 6-8 Goler gehalen. Um Enn stoung eng däitlech Victoire fir de Gaascht um Tableau d'Affichage.