No der verrécktener 4:3-Victoire vun Diddeleng zu Hueschtert an dem Championstitel vum F91 stoung de Mäzen Flavio Becca RTL Ried an Äntwert.

De Flavio Becca huet sech um Sonndeg iwwert de 15. Championstitel vum F91 Diddeleng gefreet an op d'Fro hin ob et him net géing Leed doen, den F91 Diddeleng kuerz- bis mëttelfristeg ze verloossen, huet hie geäntwert, datt hie sech jo ee Joer Bedenkzäit géing ginn an nach mat Iwwerraschunge misst gerechent ginn. Dat nämlecht gëllt och am Dossier fir den 1. FC Kaiserslautern. AUDIO: De Flavio Becca um Mikro vum Serge Olmo Links AUDIO: De Flavio Becca um Mikro vum Serge Olmo