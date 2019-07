Et sinn elo 2 Joer hier, wou de Gilles Müller de Rafael Nadal zu Wimbledon geklappt huet.

Den 10. Juli 2017 huet de Gilles Müller de Spuenier Rafael Nadal a 5 Sätz zu Wimbledon geklappt. Dëst war ee vun de gréisste Momenter an der Lëtzebuerger Sportgeschicht.

Et war kloer, dass de Gilles Muller et net sollt einfach kréie géint de Rafael Nadal.

No senger sensationeller Victoire krut d'Lëtzebuerg Nummer Eent am Tennis vum fréiere Sportminister Romain Schneider felicitéiert. Et war ee legendären Owend an huet Lëtzebuerg zum Ziddere bruecht.

VIDEO: Tennis: Eis Sportskommentatore ware bei der Saach De Franky Hippert an den Nico Keiffer hunn de Match Muller-Nadale fir Iech kommentéiert - mat ganz vill Passioun ...

