An der Finall vum Interclub Championnat hunn d'Spora an d'Schéiss e Samschdeg 4:4 gläichgespillt.

Well sech d'Spora an der Saison behaapt huet, ka ech d'Ekipp aus dem Bambësch den Titel sécheren.

Fir d'Schéiss stoungen d'Eleonora Molinaro, d'Tiffany Cornelius, d'Anne Kremer an d'Claudine Schaul um Terrain. Bei der Spora waren d'Laura Correia, d'Charlotte Rodier, d'Deborah Kerfs an d'Caroline Daxhelet am Asaz.