E Samschdeg huet d'Lëtzebuergerin iwwer 1500 Meter eng nei perséinlech Beschtzäit opgestallt.

D'Vera Hoffmann huet sech mat enger gudder Leeschtung an der Finall vun der Universiade zu Neapel net nëmme mat enger 7. Plaz belount, d'Leeferin ass mat enger Zäit vu 4 Minutte 15 Sekonnen an 81 Honnertstel seng perséinlech Beschtzäit gelaf an huet hie al ëm méi wéi 4,7 Sekonne verbessert.