D'Lëtzebuerger Nummer 1 am Tennis muss also an den USA net duerch d'Qualifikatioun

6 Woche virum Tournoi gëtt den WTA-Ranking gekuckt, fir den Haapttableau ze definéieren an do steet Lëtzebuergerin aktuell op der Platz 102, wat och gläichzäiteg déi leschte Platz am Haapttableau bedeit. 2010 an 2012 koum Mandy Minella beim leschten Grand Slam vum Joer bis an déi 3. Ronn. US-Open fänken de 26. August un.