Op der Fecht-WM zu Budapest an Ungarn huet de Lëtzebuerger e Freideg mat 5:15 géint de Russ Nikita Glazkov verluer.

No senge gudde Leeschtungen an der Gruppephas huet de Flavio Giannotte e Freideg an den 1/32-Finalle vun der Deegen-Kompetitioun kloer verluer. De Lëtzebuerger Champion huet sech misse mat 5:15 géint de Russ Nikita Glazkov geschloe ginn.

Domadder ass fir Lëtzebuerg d'WM am Fechten zu Budapest an Ungarn eriwwer.

Eng ganz staark Leeschtung hat jo d'Lis Fautsch mam Deege bei den Damme gewisen. D'Lëtzebuerger Championne ass hei op déi 7. Plaz komm. Wéinst enger Arbitter-Decisioun huet si eng Medail verpasst.