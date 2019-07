D'Lëtzebuerger Championne mam Deegen huet sech en Donneschdeg de Moie mat 15:11 géint d'Russin Violetta Khrapina behaapt.

En Donneschdeg um 11:50 Auer waart an de 1/16-Finalle vun der Fecht WM zu Budapest d‘Auriane Mallo op d’Lëtzebuergerin. D’Franséisin steet aktuell op der 16. Plaz an der Weltranglëscht, d’Lis Fautsch ass d’Nummer 87.

Mam Flavio Giannotte huet och bei den Hären ee Lëtzebuerger et mam Deegen an de 64-Tableau gepackt. De Lëtzebuerger Champion ass e Freideg de Moien am Asaz.