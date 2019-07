Zu Biissen gouf e Samschdeg den éischten Titel vun der Saison verginn. Hei huet de Coupefinalist Etzella 2:0 géint den Doublégewënner Diddeleng gewonnen.

F91 Diddeleng - Etzella Ettelbréck 0:2

Goler: Correia (80. Minutt) , Bidon (83.Minutt)

An der Ufanksphas hu sech déi zwou Ekippe iwwer wäit Strecke schwéiergedoen, et huet gegëllt d'Repairen ze fannen an ee Spillrhythmus ze entwéckelen. Am weidere Verlaf vun der Partie huet den Underdog aus den Däichwisen ëmmer nees gutt Méiglechkeete virum Diddelenger Gol erausgespillt, ma déi néideg Portioun Gléck war bis dohinner nach net op der Säit vun den Ettelbrécker. Esou stoung de Score no der hallwer Stonn bei 0:0.

Et huet ee gemierkt, datt béid Formatiounen nach am Opbau fir déi nei Saison sinn. Diddeleng huet sech kuerz virun der Paus nach eemol an der Attack gewisen, ma ee richtege Spillfloss koum bei der Formatioun aus der Forge du Sud net op - kee Gol no 45 Minutte Spillzäit.

An den zweete 45 Minutte war Ettelbréck virun 250 Spectateuren déi méi aktiv Ekipp, Diddeleng huet sech mat senger zweeter Gard weiderhi schwéier gedoen. Den 1:0 fir dem Trainer Claude Ottelé seng Männer houng an der Luucht an an der 80. Spillminutt huet et no engem Korner dunn och gerabbelt. De Kevin Holtz hat de Correira an der Mëtt fonnt, deen dat ronnt Lieder propper era gekäppt huet.

Nëmmen dräi Minutte méi spéit huet de Bidon op 2:0 gesat - mat engem secke Schoss aus ronn 16 Meter huet hien dem Diddelenger Kipper keng Chance geloosse. D'Etzella konnt mat dëser Leeschtung fir den Ufank vun der nächster Saison sécherlech Confiance tanken.