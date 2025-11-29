ManCity klappt Leeds, PSG verléiert géint Monaco a Barça wënnt géint Alavés
Donieft huet Juventus géint Cagliari gewonnen a Sunderland konnt d'Partie géint Bournemouth dréinen.
An der Bundesliga hunn d'Bayern an der Nospillzäit géint St. Pauli gewonnen an de BVB huet sech zu Leverkusen duerchgesat.
Premier League
Manchester City - Leeds United 3:2
1:0 Foden (2'), 2:0 Gvardiol (25'), 2:1 Calvert-Lewin (50'), 2:2 Nmecha (68'), 3:2 Foden (90+1')
No der iwwerraschender Defaite géint Leverkusen ënnert der Woch louchen d'Citizens zwar géint Leeds fréi 2:0 a Féierung, kruten awer dunn nees zwee Goler geschoss. An der Nospillzäit huet de Foden awer mat sengem zweete Gol vum Match déi 3 Punkten zu Manchester gehalen a seng Ekipp esou op déi 2. Plaz vun der Tabell geschoss.
Sunderland - Bournemouth 3:2
0:1 Adli (7'), 0:2 Adams (15'), 1:2 Le Fee (30', Eelefmeter), 2:2 Traoré (46'), 3:2 Brobbey (69')
Am Duell tëscht zwou vun den Iwwerraschungsekippen dës Saison louch Bournemouth duerch den Adli an duerch dem Adams säi spektakuläre Schoss vum Mëttelkress aus fréi 2:0 a Féierung. Sunderland huet sech awer net opginn an huet kuerz nom Säitewiessel schonn egaliséiert. 20 Minutte viru Schluss huet de Brobbey de Match du per Kapp gedréint, woubäi et bis zum Schluss bleiwe sollt.
Serie A
Juventus - Cagliari 2:1
0:1 Esposito (26'), 1:1 Yildiz (27'), 2.1 Yildiz (45+1')
D'Gäscht sinn no enger knapper hallwer Stonn a Féierung gaangen, d'Turiner hu sech awer net geschockt gewisen an hunn am direkte Géigenzuch duerch de Yildiz egaliséiert. Kuerz virum Säitewiessel war et nees de Yildiz, deen de Ball am Filet ënnerbruecht huet. Beim knappe Score sollt et bis zum Schluss bleiwen, woumat d'Juve den Uschloss un déi europäesch Qualifikatioun net verléiert.
Milan - Lazio 1:0
1:0 Leao (51')
Ligue 1
Monaco - PSG 1:0
1:0 Minamino (69')
D'Spectateuren zu Monaco kruten en ausgeglachene Match ze gesinn, an deem béid Ekippe sech am leschten Drëttel awer schwéier gedoen hunn. Eng 20 Minutte viru Schluss huet de Minamino en onopmierksame Moment ausgenotzt an esou den eenzege Gol vum Match geschoss. De PSG kéint d'Tabelleféierung domat nees u Marseille verléieren.
La Liga
Barcelona - Alavés 3:1
0:1 Ibanez (1'), 1:1 Yamal (8'), 2:1 Olmo (26'), 3:1 Olmo (90+3')
Schonn no enger Minutt hunn d'Visiteure Barcelona kal erwëscht a sinn no engem Corner a Féierung gaangen. D'Äntwert vun de Katalanen huet awer net laang op sech waarde gelooss an no enger knapper hallwer Stonn stoung et 2:1 fir d'Haushären. No der Paus war et ee Match mat wéinege Golgeleeënheeten, kuerz viru Schluss huet den Olmo d'Partie mat sengem zweete Gol decidéiert.