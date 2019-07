D‘Lëtzebuergerin huet no 25 Sekonnen a 7 Honnertstel ugeschloen a sech als 16. an de Virleef klasséiert.

Op der Weltmeeschterschaft am Schwammen zu Gwangju a Südkorea huet sech d‘Julie Meynen an der Nuecht op e Samschdeg fir d‘Halleffinallen iwwer 50 Meter Crawl qualifizéiert. D‘Lëtzebuergerin huet no 25 Sekonnen a 7 Honnertstel ugeschloen a sech als 16. an de Virleef klasséiert. D’Halleffinalle gi kuerz no 13 Auer eiser Zäit geschwommen.

AUDIO: Eng éischt Reaktioun vum Julie Meynen

De Lëtzebuerger Rekord vum Julie Meynen steet zanter Enn Juni bei 25 Sekonnen. D‘Qualifikatiounszäit fir d‘Olympesch Spiller zu Tokio ass 24 Sekonnen a 77 Honnertstel.

Da gouf et och nach een neie Lëtzebuerger Rekord fir d’4x100 Meter Mixed-Crawl-Staffel. D’Julie Meynen, d‘Monique Olivier, de Julien Henx an de Raphaël Stacchiotti hu mat enger Zäit vun 3 Minutten 33 Sekonnen a 55 Honnertstel deen ale Rekord ëm 1 Sekonn a 35 Honnertstel verbessert. Um Enn ass et déi 18. Plaz ënner 35 Ekippen.