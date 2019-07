Zu Tartu an Estland waren dräi Indiacaekippen aus Lëtzebuerg dobäi: Bettenduerf, Kolmer-Bierg an d'Nordstad.

D'Lëtzebuerger Formatiounen hu mat der internationaler Konkurrenz gutt matgehalen - fir den Indiaca Bettenduerf ass et bei de Senior Mixed an der Altersklass vun iwwer 40 Joer esouguer fir de Weltmeeschtertitel duergaangen. An der Finall haten déi Bettenduerfer am éischte Saz mat 25:16 géint IK Reval keng gréisser Schwieregkeeten - 25:15 ass den zweete Saz zu hire Gonschten ausgaangen, wat den Titel bedeit huet.

D'Ekipp vun der Sauer konnt sech domat virum IK Reval aus Estland an dem Fresh Club aus Japan behaapten.

Am Joer 2021 gëtt de World Cup am Indiaca um Kierchbierg an der Coque ausgedroen.