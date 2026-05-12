No Victoire vun der La LigaFC Barcelona feiert mat Parad duerch d'Stroosse vun der Stad

RTL mat Reuters
Nieft der Coupe vun der LaLiga an där vum Super Cup haten d'Fans awer nach en anert kloert Zeechen um Bus vun der Ekipp ze bestaunen.
Update: 12.05.2026 16:05
De Bus vum FC Barcelona mat der Opschrëft "Campions" fiert bei der Parad duerch déi katalanesch Haaptstad.
© ADRIA PUIG/Anadolu via AFP

Et war eng 2:0-Victoire am Classico géint den Dauerrival Real Madrid, déi dofir gesuergt huet, datt den FC Barcelona fir déi 29. Kéier sech spuenesche Champion dierf nennen. Duerch d'Goler vum Rashford an Torres kënnt d'Ekipp vum Trainer Hansi Flick op 91 Punkten an huet duerch d'Victoire géint den direkte Konkurrent elo 14 Punkten Avance op Real Madrid. Mat nach dräi Matcher ze spillen an néng Punkten ze verginn, kann hinne kee méi den Titel huelen.

D'Parad goung vum frësch renovéierte Camp Nou fort an ass duerch d'Stroosse vu Barcelona gaangen. Nieft dem Pokal, déi se fir de Gewënn vun der LaLiga kritt hunn, haten d'Spiller och d'Trophee vum spuenesche Super Cup mat dobäi. Dësen hate si am Januar no enger 3:2-Victoire géint Real Madrid mat heem geholl.

FC Barcelona feiert Gewënn vun der LaLiga
Nieft der Coupe vun der LaLiga an där vum Super Cup haten d'Fans awer noch en anert kloert Zeechen um Bus vun der Ekipp ze bestaunen.

Ma net just dës Couppe konnten d'Fans vum FC Barcelona bestaunen. Hire jonke Superstar Lamine Yamal huet wärend der Parad e palästinensesche Fändel geschwongen. Dëse Video vum Teenager mam klore politesche Message huet séier den Tour an de soziale Medien gemaach.

Barcelona ass zanter dem Oktober 2023 eng vun den Héichbuerge fir pro-palästinensesch Aktioune ginn. Ëmmer nees ginn et hei gréisser Demonstratiounen an och Schëffer vun der Flotilla si vun hei aus a Richtung Gaza opgebrach.

BarBarcelona's Brazilian forward #11 Raphinha and Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski hold the trophy as Barcelona's players celebrate winning the 2025-2026 Spanish League after the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on May 10, 2026.
