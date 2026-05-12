Wéinst der Formel 1 an der Formel E an de Probleemer an der Infrastruktur, déi d‘Coursse mat sech bréngen, ginn d'Spiller vun de klenge Länner (JPEE) verréckelt a sinn elo vum 17. bis den 22. Mee 2027 a Monaco.
De Lëtzebuerger Olympesche Comité COSL huet donieft annoncéiert, datt wéinst dëse Contrainten am Kalenner vum Automobilsport verschidden Disziplinnen ewechfalen, dorënner de Basket am 3x3. Schonns an Andorra hat de Basket bei den Hären beim traditionellen 5 géint 5 gefeelt. Zu Monte Carlo wäert deemno guer kee Basket dobäi sinn, weder d'Dammen nach d'Hären.
Ënner anerem nei mat dobäi wäert Golf sinn.
Fix Sportaarten
Nei Sportaarten
Donieft lafen d'Virbereedunge fir d'Spiller vun de klenge Länner 2029, déi dann zu Lëtzebuerg wäerten organiséiert ginn.