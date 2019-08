E Freideg den Owend huet de Lëtzebuerger mat senger Ekipp an der 3. Däitscher Bundesliga 0:0 géint d'Würzburger Kickers gläichgespillt.

An der 3. Däitscher Futtball-Bundesliga leeft et weiderhi gutt fir de Jeff Saibene op der Trainerbänk zu Ingolstadt. Fir de Lëtzebuerger a seng Ekipp gouf et e Freideg den Owend no 3 Victoiren een 0:0-Remis géint d'Würzburger Kickers. An der provisorescher Tabell steet Ingolstadt op d'mannst bis e Samschdeg un der Spëtzt.

An der Ligue 2 a Frankräich war de Vincent Thill mat Orléans am Asaz. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet mat senge Co-Equipieren doheem 0:1 géint Chambly verluer. De Vincent Thill gouf an der 74. Minutt ausgewiesselt.