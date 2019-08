Den Nationalspiller wiesselt aus der ieweschter japanescher Divisioun, der J-Legaue, vu Jubilo Iwata, an déi ukrainesch Haaptstad bei Dynamo Kiew.

De fréiere Spiller vum Stater Racing an der Escher Fola huet bei den Ukrainer ee Kontrakt iwwer 5 Saisonen ënnerschriwwen a soll de 15-molegen ukrainesche Champion zwou Milliounen Euro kascht hunn.

Жерсон уклав із нашим клубом 5-річний контракт.



У «Динамо» Родрігес виступатиме під номером «22». pic.twitter.com/O8XzEfOQea — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2019

Nieft dem Marvin Martins bei Karpaty Lviv, ass de Rodrigues dann deen zweeten FLF-Spiller an der Ukrain. D'Ekipp vum Nationaltrainer Luc Holtz schéngt bei den zwou knappen an zum Deel onverdéngten 1:2- an 0:1-Defaitten an der Europameeschterschaftsqualifikatioun géint d'Ukrain e ganz positiven Androck an deem Land hannerlooss hunn.

Och den Tim Hall vum Progrès Nidderkuer ass bei engem ukrainesche Veräin am Gespréich. Säi Wee soll bei de Marvin Martins op Lviv féieren.

