De Lëtzebuerger Nationalspiller Maxime Chanot konnt mat sengem Veräin een Heem-Succès feieren a stoung dobäi de komplette Match iwwer um Terrain.

Am Yankee Stadium zu New York konnt de Maxime Chanot mat sengem Veräin FC New York City eng 3:2-Victoire géint Dynamo Houston feieren - den an der 58. Minutt agewiesselte Castellanos huet an der 3. Minutt vun der Nospillzäit in extremis fir den Erfolleg um 22. Spilldag fir City gesuergt.

Den US Orléans aus der Ligue 2 ass e Freideg den Owend auswäerts mam Vincent Thill op den Ofsteiger Guingamp getraff. D'Heemekipp ass an der 35. Spillminutt duerch de Rodelin a Féierung gaangen a konnt dëse Score iwwert déi 90 Minutte retten. Den Thill stoung fir seng Faarwen iwwert déi komplett Spillzäit um Terrain.