Vum 27. September bis de 6. Oktober ass zu Doha am Katar d'Liichtathletik-Weltmeeschterschaft.

An hei sollen d'Sportler kënnen op en neit Hëllefsmëttel zeréckgräifen, fir sech virun der Hëtzt ze schützen. Wéi déi britesch Dageszeitung Telegraph mellt, soll den Athleten eng elektronesch Pëll ugebuede ginn.

Deemno kéint d'Kapsel, déi 1,7 Gramm schwéier an net méi grouss wéi eng normal Pëll ass, d'Kierpertemperatur moossen an elektronesch Daten iwwermëttelen. Sportler, déi beim Pilot-Projet wëlle matmaachen, mussen d'Pëll e puer Stonne virun hirem Asaz schlécken. No 12 bis 48 Stonne soll se dann nees iwwer en natierleche Wee ausgescheet ginn.

"E puer national Verbänn hunn d'Pëll schonns getest an d'Resultater ware gutt", esou zitéiert den Telegraph eng net genannte Quell aus dem Liichtathletik-Weltverband IAAF. Et wier ganz sécher, an der Pëll wiere keng Wierkstoffer dran, just e klengen elektroneschen Chip, dee wärend der Course aktivéiert gëtt.

D'Technologie ass vum Yannis Pitsiladis entwéckelt ginn. De Sport-Wëssenschaftler vun der Uni vu Brighton schaaft enk mat der IAAF an dem Internationalen Olympesche Comité zesumme a wäert den Testlaf zu Doha och iwwerwaachen.

D'Pëll ass virun allem an Hisiicht op d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio entwéckelt ginn, well een och do mat deels ganz héijen Temperature rechne muss. Virun allem Ausdauer-Disziplinne solle vun der neier Technologie profitéieren.