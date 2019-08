Bei der 1:2-Néierlag vum F91 Diddeleng beim FC Ararat koum et zu enger ganz ëmstriddener Spillzeen ...

... op den éischte Bléck huet et nämlech esou ausgesinn, wéi wann dem Ricardo Delgado säi Schoss kuerz no der Hallschecht hannert de Gollinn gewiescht wier. D'Arbittesch-Trio huet awer op "Net-Gol" entscheet an d'Partie weiderlafe geloossen.

VIDEO: Gol oder kee Gol? De Ralenti! .

Ëmfro: Gol oder kee Gol? Entscheet selwer!