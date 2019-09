Am Handball huet den HB Esch och de Retourmatch am 1. Tour vum EHF-Cup souverän mat 42:22 géint Batumi aus Georgien gewonnen an ass eng Ronn weider.

De Weekend war den HB Esch am éischten Tour vum EHF-Cup gefuerdert. Schonn e Samschdeg am Allersmatch hat de Lëtzebuerger Vertrieder de Grondsteen fir d'Qualifikatioun fir deen zweeten Tour geluecht an dat duerch eng kloer 38:16-Victoire géint Batumi aus Georgien. Um Sonndeg sollten déi Escher wéi erwaart näischt méi ubrenne loossen an esou steet een no enger weiderer souveräner 42:22-Victoire am 2. Tour vum EHF-Cup.

No enger ausgeglachener Ufanksphas hunn déi Escher, bei deene vill Jonker an den Asaz komm sinn, dunn awer séier de Match an d'Hand geholl an et konnt ee sech bis d'Paus mat 20:9 ofsetzen. An den zweeten 30 Minutten huet den HB Esch säi souveräne Virsprong weiderhi behalen. Um Enn war een de Georgier nees kloer iwwerleeën, sou datt ee mat 42:22 gewonnen huet an am 2. Tour vum EHF-Cup steet.

Den nächste Géigner vun den Escher ass Azoty-Pulawy aus Polen.

RTL-Artikel: Esch wënnt den Allersmatch géint Batumi kloer